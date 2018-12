Läti avaldas konkursi "Supernova" võistluslood, mis pürgivad Eurovisioonile

Tallinna Ülikooli telemajanduse ja telefirma õppejõud Jüri Pihel analüüsis Teet Margna produktsioonifirma alt ilmuvate saadete lõpetamist Kanal 2-s ning ütles, et tal on televaatajatest kahju.

Eesti Laul 2019 poolfinalistide võistluslood tehti avalikuks möödunud nädalavahetusel ning loetud päevadega on tulised eurofännid üle maailma jõudnud need üle kuulata ja oma isiklikeks edetabeliteks seada.

