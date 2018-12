5miinust Weekendi korraldajatele: aeg on see liivakastipidu ära lõpetada

Räpipundi 5miinust liikmed Estoni Kohver ja Päevakoer avaldasid, et Weekend Baltic festivali korraldajad on neile nõus maksma vaid 25 protsenti võlast, mis jäi õhku pärast festivalil esinemist. Bändi hinnangul oleks festivalikorraldajatel targem Pärnus toimuv festival lõpetada.

"Weekend saatis laiali sõnumi, et nad on nõus maksma 25 protsenti kõikidest võlgadest kinni neljas osas," ütles Estoni Kohver Raadio 2 saates "Bert Järvet". "Aeg on see liivakastipidu ära lõpetada," lisas Päevakoer.

Bänd on varem tunnistanud, et küsisid Weekendi kontserdi eest niigi vähem raha kui tavaliselt. Päevakoer naeris, et klubis Cathouse toimunud peol oli neil publikuks paarkümmend inimest ja ka siis maksti neile rohkem.

Äripäev avaldas, et Weekend Festival Baltic OÜ omanik John Rugemalira kirjutas partneritele, et ettevõtte pankroti vältimiseks saavad nad maksta ettevõttele, kelle ees neil võlg üleval on, kokku 25 protsenti tasumata võlast neljas võrdses osamakses. Maksetega saaksid nad tema väitel alustada jaanuari keskelt ning need tehakse kord kuus.

Riigile on Weekendi korraldajad võlgu 159 750 eurot, kuid raha on maksmata ka mitmetele ettevõtetele.