Raadio 2 kuulutas välja Aastahiti hääletuse

Raadio 2 valib kuulajate abiga Aastahitti juba 25. korda, olles vanim ja suurim kuulajaküsitlus Eestis. Lemmiku valimiseks on sel aastal tehtud mõned muudatused, mis lõppevat muusika-aastat paremini kokku võtta aitavad.

"Kõige suurem uuendus tänavuse hääletamise juures on paarisajast loost koosnev spikker kõigile minusugustele, kellel aasta alguse lemmiklood on juba meelest pühitud ja kes kahtlevad, kas tänavu peale Nublu veel keegi muusikat tegi," avas tänavuse hääletuse tausta Raadio 2 muusikajuht Erik Morna, kelle sõnul on kodulehel leitavas valikus nii raadiohitte kui ka muidu lahedaid laule aastast 2018. "Aga otse loomulikult saab igaüks panna kirja mõne väärt pala, mis seal valikus puudub. Sest R2 Aastahitt on demokraatlik küsitlus nagu ta alati olnud on."

Aastahitt 2018 lehel saab oma kodu- ja välismaistele lemmikutele hääli anda kuni 27. detsembrini. Tulemused avalikustatakse pühapäeval 30. detsembril Raadio 2 otsesaates algusega kella 14.00, kus kantakse ette kodu- ja välismaiste lemmiklugude TOP 40.

Kõigi Aastahiti hääletajate vahel lähevad loosi vabapääsmed erinevatele muusikasündmustele, sh Eesti Laulu finaalkontserdile Saku Suurhallis, Paul Kalkbrenneri, Olafur Arnaldso ja Disturbedi kontsertidele, aga ka suvistele Intsikurmu ja I Land Sound festivalidele.

Raadio 2 on aastalõpu muusikaküsitlust korraldanud juba 1994. aastast.