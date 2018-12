Ilmus täispikk treiler filmile "Captain Marvel"

"Captain Marveli" lavastajad on Anna Boden ja Ryan Fleck ning stsenaristid filmi "Inside Out" ("Pahupidi") juures töötanud Meg LeFauve ja Nicole Perlman. Disney plaanide järgi esilinastub film 8. märtsil 2019. "Captain Marvel" on järjekorras 21. film sarjas Marvel Cinematic Universe.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel