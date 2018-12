Galerii: esilinastus koguperefilm "Eia jõulud Tondikakul"

"Meil on olnud tohutu rõõm seda filmi teha. Kuigi kõik filmi tugitalad – loodus, lapsed ja loomad – seonduvad üldiselt filmitegijatele alati teatava ohumärgina, siis sel korral aitasid kõik need aspektid filmi õnnestumisele tublisti kaasa," märkisid filmi produtsendid Maie Rosmann-Lill ja Maario Masing.

"Hea on tõdeda, et filmi ettevalmistusperioodist alates kestnud pidev positiivsus on õnnestunud üle kanda ka filmi ja juba filmi näinud vaatajad kiidavad filmi soojust ning rõõmu, mis on algavale jõuluajale nii kohane," lisasid nad.

Filmi peaosades astuvad üles 11-aastane Paula Rits ja 13-aastane Siim Oskar Ots, kes valiti välja enam kui kolme tuhande kandidaadi hulgast. Lisaks lastele teevad filmis kaasa Jaan Rekkor, vennad Märt Pius ja Priit Pius, Juhan Ulfsak, Tambet Tuisk, Mirtel Pohla, Priit Võigemast, Anne Reemann, Tõnu Oja, Meelis Rämmeld, Maria Annus, Robert Annus ja teised. Oma näitlejadebüüdi teeb lauljanna Liis Lemsalu. Filmi režissöör ja stsenarist on Anu Aun.