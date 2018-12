The Swingers tegi uue video jõuluklassikale "Aisakell"

"The Swingersi mõte ongi see, et me võtame tuntud laulud ja teeme neist oma seade, niiviisi iga looga, olgu see eesti- või ingliskeelne," sõnas Birgit Sarrap. Mikk Saar lisas, et kõik hakkas "Aisakella" puhul pihta sellest, et tema olevat Mart Mardisalu nägu ning Jüri Pootsmann meenutavat Pearu Paulust.

Tanja Mihhailova kinnitas, et tema hakkas jõululaule laulma siis, kui ta sai 22-aastaseks. Samuti kinnitas Jüri Pootsmann, et temal on seni olnud vaid üks jõulutuur.

Vaata videot: