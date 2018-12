Xenia Joost Vivienne Westwoodist: tal on äge karakter ja tugev iseloom

Moelooja Xenia Joost tutvustas lähemalt 25. detsembril ETV2 ekraanile jõudvat dokumentaali "Westwood: punkar, ikoon, aktivist". Joostil on Westwoodiga ka isiklik seos, kuna ta on maailmakuulsa moeloojaga koos töötanud. "See teekond algas sellest, et ma osalesin Supernoova moekonkursil, kus oli kohal Westwoodi moemaja haute couture'i osakonna pea, kes nägi minu kollektsiooni," selgitas ta ja lisas, et pärast seda oli "OPi" saates temaga intervjuu, kus ta mainis, et talle meeldis minu kollektsioon."

"Kui ma kuulsin seda intervjuud, siis tundus, et see on päris hea algus, kirjutasin talle kirja, aadressi mul ei olnud, seega saatsin kirja peapoodi Londonis," sõnas ta ja lisas, et samal päeval sai kirja vastu, et tule muidugi, ütle ainult kuupäev. "Moemajades on hästi suur kaadrivoolavus, inimesed vahetuvad kogu aeg ja neid inimesi, kes on temaga kaua aega koos töötanud, on vähe," nentis Joost ja tõdes, et kuigi moemaailm tundub kallis ja rikas, siis paljud teevad praktikantidena tasuta tööd ning on ka moemajasid, kus tuleb töötamise eest maksta. "Resultaat ongi see, et sa tuled moemajja, mis kannab sinu nime, aga sa ei tunne neid inimesi, see pole enam sinu meeskond."

Vivenne Westwoodil on Joosti sõnul väga äge karakter ja tugev iseloom. "Inimete jaoks, kes moemaailmast nii palju ei tea, eristub Westwood selgelt, teda on märgata," sõnas ta ja tõi välja, et tema moemaja on lootud pungiliikumise tuules. "See teeb temast maailma ajaloo mõttes erilise inimese."