Haapsalu tähistab eestikeelse gümnaasiumihariduse 100. aastapäeva muusikaliga

Sel nädalal tähistatakse Haapsalu eestikeelse gümnaasiumihariduse 100. sünnipäeva. Haapsalus on ka pikk koolimuusikalide traditsioon ja seetõttu esietendub neljapäeva õhtul juubeli puhul Haapsalu kultuurikeskuses muusikal "100 aastat koolielu".

"Aktuaalne kaamera" käis teisipäeva õhtul vaatamas muusikali "100 aastat koolielu" proovi.

Muusikal viib vaataja kümnendite kaupa rännakule läbi Haapsalu gümnaasiumihariduse ajaloo.

"Kõik olulised murdepunktid, mis puudutavad meie ajalugu, meie isiklikke läbielamisi ja kogemusi nii koolis kui ka kooliväliselt, mis juhtus n-ö riigis - läbilõige on kirju," selgitas lavastaja Kai Tarmula.

Tuntud pillimees Antti Kammiste on Haapsalu I keskkooli vilistlane. Kammiste meenutas, et koolipõlv muutus huvitavaks just siis, kui ta liitus kooli muusikateatriga.

"Tänu sellele oligi hästi põnevaid sõpru vanemate klasside hulgas ja kooliskäimine läks väga põnevaks. Ma küll ei mäleta seda oma koolipõlvest, et oleks olnud sellist päeva, et ma ei taha täna kooli minna," rääkis muusik ja "100 aastat koolielu" bändiliige.

Ettevalmistused juubelimuusikaliks on käinud aasta aega ja see on olnud noortele vahva teekond.

"Kõige lahedam, ma arvan, oligi esimene läbimäng, kus me nägime kogu seda tervikut esimest korda reaalselt, kuidas see kõik välja tulema hakkab. Ma ütleksin, et selle seltskonnaga läbi selle suure protsessi minemine andis väga palju juurde," rääkisid muusikalis näitlevad Vadim ja Gert.

"100 aastat koolielu" esietendub Haapsalu kultuurikeskuses sel neljapäeval. Juubelinädal kulmineerub laupäeval, mil peetakse Haapsalu koolide vilistlaste ühist kokkutulekut.