Uuendatud Palamuse muuseumis saab isegi ajastutruus voodis puhata

Uuendatud väljapanekus on kõigil huvilistel võimalik isegi ajastutruusse voodisse pikali heita. "Kui siin istuda, siis ega ta väga mugav ei ole, kott on põhku täis," sõnas Heleri All ja tõdes, et kui põhku oma vajaduste järgi ümber kohendada, siis kannataks paar ööd ära magada küll.

Vana koolimaja kõrvale on ehitatud ka uus ja moodne hoone, kus on kõige muu hulgas ka "Kevadele" pühendatud püsiekspositsioonisaal. "See on kõigepealt "Kevade" saamisloost, miks siin üldse muuseum on, Oskar Lutsust ja millal see raamat välja anti," selgitas Janek Varblas ja tõi välja, et "Kevade" esmatrüki tiraaž oli 2100 eksemplari. "Kui tänapäeval räägitakse, et 1000 eksemplari on juba palju, siis toona oli see ikka väga suur tiraaž."

Eraldi nurgake on muuseumis pühendatud ka nuhtlemisele. "Erinevad meetodid olid, loomulikult pandi nurka ja paljaste põlvedega herneste peale, samuti olid sakutamine ja tutistamine," sõnas Varblas ja lisas, et 1878. aastal keelati kehalised karistused ära.