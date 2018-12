Juubelihooajal on Koolitantsu teemaks "Tants on suurem kui elu"

Juhendajaid ja koreograafe julgustatakse looma tantse lähtudes kehakeelest. Žanritest on sel aastal festivalil esindatud tuttavad lastetants, showtants, tänavatants ja kooli tants. Ühise žanrina uuendatud kujul on festivalil Eesti ja rahvaste tantsud, jazztants ning kaasaegne tants. Edasipääsejatena on eelistatud tantsud, mille helikujundus on loodud Eesti autorite heliloomingule. Kooli tantsu žanr on mõeldud noorte gruppidele, kes soovivad end väljaspool tantsukoole ja stuudioid proovile panna omaloominguliste tantsudega.

Tantsude registreerimine andmebaasis aadressil kestab kuni 8. jaanuarini.

Koolitants on ratastel jaanuarist märtsi keskpaigani, mil saavad teoks 14 tantsupäeva. Üle mitmete aastate toimub Haapsalu kultuurikeskuses taaskord iseseisev Läänemaa maakondlik tantsupäev ning teist aastat järjest toimub Saaremaa tantsupäev Kuressaares.

Finaalkontserdid toimuvad kolmandat kevadet järjest Eestimaa südames, Paides.

Maakondlike tantsupäevade ja finaalkontsertide ajakava:

L, 19.01 Tallinna 1. tantsupäev / Vene kultuurikeskus

P, 20.01 Tallinna 2. tantsupäev / Vene kultuurikeskus

P, 27.01 Tartumaa 1. tantsupäev / Teater Vanemuine suur maja

E, 28.01 Tartumaa 2. tantsupäev / Teater Vanemuine suur maja

L, 02.02 Harjumaa tantsupäev / Viimsi kool

P, 03.02 Jõgevamaa tantsupäev / Jõgeva kultuurikeskus

L, 09.02 Pärnumaa tantsupäev / Pärnu kontserdimaja

P, 10.02 Ida- ja Lääne-Virumaa tantsupäev / Kohtla-Järve kultuurikeskus

L, 16.02 Lääne- ja Hiiumaa tantsupäev / Haapsalu kultuurikeskus

P, 17.02 Viljandimaa tantsupäev / Sakala keskus

L, 09.03 Saaremaa tantsupäev / Kuressaare kultuurikeskus

P, 10.03 Järva- ja Raplamaa tantsupäev / Paide muusika- ja teatrimaja

L, 16.03 Valgamaa tantsupäev / Valga kultuuri- ja huvialakeskus

P, 17.03 Võru- ja Põlvamaa tantsupäev / Võru Kannel

L, 12.04 finaali 1. päev / Paide muusika- ja teatrimaja

P, 13.04 finaali 2. päev / Paide muusika- ja teatrimaja