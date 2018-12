Välismaalased reastasid Eesti Laulu poolfinaliste, Jaan Pehkile edu ei ennustata

Eesti Laul 2019 poolfinalistide võistluslood tehti avalikuks möödunud nädalavahetusel ning loetud päevadega on tulised eurofännid üle maailma jõudnud need üle kuulata ja oma isiklikeks edetabeliteks seada.

Mitmed kasutajad on Youtube'i laadinud videoid, kus Eesti Laulu 24 võistluslugu järjestavad. Kui kindlat võidulugu nende edetabelite põhjal välja ei kujune, hoiab viimast positsiooni Jaan Pehk looga "Parmumäng".

Kasutaja Alan Torres

TOP 3

1. "Follow Me Back", esitaja Around The Sun

2. "Hold Me Close", esitaja xtra basic & Emily J

3. "Without You", esitaja STEFAN

...24. "Parmumäng", esitaja Cätlin Mägi & Jaan Pehk

Kasutaja MYESC

TOP 3

1. "Storm", esitaja Victor Crone

2. "Soovide puu", esitaja Sandra Nurmsalu

3. "Without You", esitaja STEFAN

... 24. "Parmumäng", esitaja Cätlin Mägi & Jaan Pehk

Kasutaja Nacho Nacho Austraaliast

TOP 3

1. "Kui isegi kaotan", esitaja Grete Paia

2. "Milline päev", esitaja Lumevärv ft. INGA

3. "Follow Me Back", esitaja Around The Sun

... 24. "Parmumäng", esitaja Cätlin Mägi & Jaan Pehk

Kasutaja R World

TOP 3

1. "Hold Me Close", esitaja xtra basic & Emily J

2. "Without You", esitaja STEFAN

3. "Pretty Little Liar", esitaja Uku Suviste

Kasutaja ESC Marissa Argentinast

TOP 3

1. "Halleluja", esitaja Lacy Jay

2. "Milline päev", esitaja Lumevärv ft. INGA

3. "Pretty Little Liar", esitaja Uku Suviste

... 24. "Parmumäng", esitaja Cätlin Mägi & Jaan Pehk

Kasutaja MeryRG Esc Hispaaniast

TOP 3

1. "Storm", esitaja Victor Crone

2. "High Heels In The Neighbourhood", esitaja The Swingers, Tanja & Birgit

3. "Kui isegi kaotan", esitaja Grete Paia

... 24. "I'll Do It My Way", esitaja Synne Valtri

Kasutaja PlatinSam Saksamaalt

TOP 3

1. "Little Baby El", esitaja Jennifer Cohen

2. "Kui isegi kaotan", esitaja Grete Paia

3. "Hold Me Close", esitaja xtra basic & Emily J

... 24. "Parmumäng", esitaja Cätlin Mägi & Jaan Pehk

Kasutaja ESC Cyprus Küproselt

TOP 3

1. "Soovide puu", esitaja Sandra Nurmsalu

2. "Without You", esitaja STEFAN

3. "Pretty Little Liar", esitaja Uku Suviste

... 24. "Wo sind die Katzen?", esitaja Kaia Tamm

Kasutaja Halbaro ESC

TOP 3

1. "Storm", esitaja Victor Crone

2. "Without You", esitaja STEFAN

3. "Soovide puu", esitaja Sandra Nurmsalu

... 24. "Parmumäng", esitaja Cätlin Mägi & Jaan Pehk

Kasutaja Luma Charts

TOP 3

1. "Believe", esitaja Kadiah

2. "Kui isegi kaotan", esitaja Grete Paia

3. "Follow Me Back", esitaja Around The Sun

... 24. "Parmumäng", esitaja Cätlin Mägi & Jaan Pehk

Eesti Laul 2019 poolfinaalid toimuvad 31. jaanuaril ja 2. veebruaril Tartu ülikooli spordihoones. Finaalkontsert toimub Saku Suurhallis 16. veebruaril.