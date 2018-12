Duo Malva & Priks avaldas singli ja vahetas nime Riffarricaks

Uue nimega bändis teevad jätkuvalt elektrooniliste üllatustega täiendatud muusikat Kulno Malva ja Kristjan Priks.

Riffarrica esimene singel "Helletus" annab märku uue CD peatsest tulekust - juba märtsis 2019. Selle annab välja Saksa plaadifirma Nordic Notes ja levitab peaaegu kogu Euroopas.

Laulu põhimeloodia on võetud rahvapärandist, aga muu muusika autoriteks on Peeter Konovalov ja Kulno Malva.

Uue nime oma duole said muusikud Lennart Meri raamatust "Hõbevalge". Seal on juttu Aethicuse koostatud "Kosmograafiast", kuhu kaheksandal sajandil kirja pandud kohanimi Riffarrica tähistab muistse Rävala rannikuala ehk praeguse Eesti põhjarannikut.

Nõnda paljude sajandite taha nagu nimi Riffarrica ulatuvad ka regilaulud, mis on duo heliloomingu üks aluseid. "Riffarrica muusikas on kõige olulisemaks rifid ja regilaulude arranžeeringud," ütles Kulno Malva. "Mängime jõulist rififolki. Nii et meie uus nimi on mitmetähenduslik," lisas ta.

Singli foto ja kujunduse autor on Maris Savik (Rockphoto Studio), salvestas ja miksis Silver Lepaste (Clockwork Stuudio), masteras Minerva Pappi (Waudio Mastering). Video autor on Kaarel Kree.