Liis Lemsalu avaldas "Eia jõulud Tondikakul" esilinastusega filmi tunnusloo

Täna esilinastub Eesti esimene kogupere jõulufilm "Eia jõulud Tondikakul", mis on pühendatud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale. Filmile spetsiaalselt loodud tunnuslugu "Sel ööl on tunne" esitab filmis debüütrolli teinud Liis Lemsalu.

"Meil on olnud tohutu rõõm seda filmi teha. Kuigi kõik filmi tugitalad - loodus, lapsed ja loomad - seonduvad üldiselt filmitegijatele alati teatava ohumärgiga, siis sel korral aitasid kõik need aspektid filmi õnnestumisele tublisti kaasa," kinnitasid filmi produtsendid Maie Rosmann-Lill ja Maario Masing.

"EV100 filmiprogrammil on suurepäraselt läinud ning jõulukuul lisandub programmi järgmise pärlina teos "Eia jõulud Tondikakul"," sõnas riigikantselei EV100 programmi juht Maarja-Liisa Soe.

Filmi tunnuslugu "Sel ööl on tunne" esitab filmis debüütrolli teinud Liis Lemsalu. Loo muusika autorid on Sten Sheripov, Liis Lemsalu, sõnad lõi Maian Kärmas.Loole valmis äsja ka muusikavideo, mille autoriks on filmi režissöör Anu Aun.

Filmi peaosades astuvad üles enam kui kolme tuhande kandidaadi seast välja valitud 11-aastane Paula Rits ja 13-aastane Siim Oskar Ots. Lisaks lastele teevad filmis kaasa armastatud näitlejad Jaan Rekkor, vennad Märt Pius ja Priit Pius, Juhan Ulfsak, Tambet Tuisk, Mirtel Pohla, Priit Võigemast, Anne Reemann, Tõnu Oja, Meelis Rämmeld, Maria Annus, Robert Annus ja teised. Oma näitlejadebüüdi teeb lauljanna Liis Lemsalu.

Linateose produtsendi Maario Masingu sõnul võiks ju eeldada, et mitte elukutseline näitleja saab oma esimeses filmis väikese kõrvalosa. "Kuid olime mitmeid castinguid läbinud Liisis nii kindlad, et tal on paljude joaks üllatavalt kandev roll. Tuli ette puu otsast kukkumisi, suudlusi, külmas talveilmas külmetamisi ja loomulikult nalja. See kõik koos pika võtteperioodiga oli paras katsumus, mille ta läbis vägagi edukalt," kiitis Masing.

Filmi režissöör ja stsenarist on Anu Aun, produtsendid Maie Rosmann-Lill ja Maario Masing, operaator Heiko Sikka, loodusoperaator Ants Tammik, kunstnik Matis Mäesalu, kostüümikunstnik Eve Gutmann-Valme, helilooja Sten Sheripov, helirežissöör Horret Kuus ja monteerija Margo Siimon. "Eia jõulud Tondikakul" tootjateks on Luxfilm ja Kinosaurus Film. Filmi levitab kodumaal Estonian Theatrical Distribution OÜ ehk Hea Film.

Film "Eia jõulud Tondikakul" kuulub EV100 filmiprogrammi. Kokku valmib Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks viis mängufilmi, täispikk animafilm, kaks dokumentaalfilmi ja telesari.