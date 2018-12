Väätsa kaunistas jõuludeks vaateaknad

Veidi kummaliste sündmuste korraldamisega tuntust kogunud Väätsa alevik Türi vallas lisas oma kultuurikalendrisse veel ühe ettevõtmise - vaateakende jõuluks kaunistamise. Kogu see ilu on tervikuna vaatajaile nähtav alates teisipäeva õhtust.

Viie kilomeetri pikkuse lumememmede rivi püstitamine Väätsa-Paide tee äärde ja kortermajade festival, milles lõid kaasa sajad kohalikud inimesed - Eesti rahvas on juba tuttav nende väätsalaste ettevõtmistega. Aasta tagasi prooviti aga esimest korda ka vaateakende kaunistamist ja kuna kõik õnnestus, võeti tänavu asi ette juba palju suuremalt, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Mõnikord on vaja juhuseid ja koos mõtlemist, siis tuleb lihtsalt ära teha. Võib-olla ongi oluline, et mõeldakse, aga vähe tehakse. Aga meil on see, et kui tuleb hull mõte, siis me teeme ka. Kui välismaal on kaubanduskeskustel jõulude ajal sellised suured, ägedad vaateakanad, siis meil ei ole. Me elame seda välja, et tahaks, nüüd teeme iseendale ja kõigile teistele Eestis," kirjeldas Väätsa "kiiksuga" sündmuste eestvedaja Lauri Läänemets.

Esmaspäeval oli Väätsal tuledesäras alles mõni üksik aken, aga nagu korraldajad lubavad, on neid teisipäeval vähemalt 30.

"Juba eelmisel aastal kuue aknaga oli näha, et sinna sõitsid bussiekskursioonid. Ka see on üks väga suur mõte selle juures," ütles Väätsa rahvamaja kultuuritöö spetsialist Rait Pilipenko.