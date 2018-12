Eia osatäitja Paula Rits: tahan kindlasti veel filmides kaasa lüüa

Eia osatäitja Paula Rits kinnitas "Ringvaates", et temale meeldis film väga. "Muidugi oli imelik vaadata ennast suurelt kinoekraanilt, aga mulle tulid ainult positiivsed asjad pähe," sõnas ta ja kinnitas, et kuna tema sobis rolli niivõrd hästi, siis soovitas režissöör tal jääda iseendaks. "Minu arust oli võtteperiood pigem lõbus, sest seal olid hästi toredad inimesed."

Ritsi sõnul peaks neil tulema küll klassi ühiskülastus kinno "Eia jõulud Tondikakul" vaatama, kuid eriti palju nad sellest ei räägi. "Trennikaaslased aga on kõik hästi toetavad," nentis ta ja lisas, et ta tahaks kindlasti veel filmides kaasa lüüa.

Jete osatäitja Liis Lemsalu, kelle jaoks oli "Eia jõulud Tondikakul" esimene suurem filmiroll, kinnitas, et teised näitlejad toetasid igal sammul. "Mul jooksis näiteks ühes kaadris juhe täiesti kokku, aga kõik olid nii toetavad ja ütlesid, et Liis, võta end kokku, sind valiti ikkagi siia, nüüd näita ennast," mainis ta ja nentis, et tema jaoks oli üllatav, et ta sinna rolli valiti.

Lemsalu tegi koos filmi helilooja Sten Sheripoviga täiesti uue laulu. "Meil oli idee teha üks popilaadne jõululugu, mis siis oleks sobiv selle filmiga," selgitas ta ja mainis, et nad said kokku, katsetasid ja improviseerisid.