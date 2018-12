Tartu ülikooli varasalvedest võib leida Puškini surimaski

Muuseumi kuraator Lea Leppik tutvustas "Ringvaates" näiteks esimest Tartus tehtud röntgenpilti. "See sai tehtud üsna kiiresti pärast seda, kui Wilhelm Röntgen üleüldse sellise tehnika avastas, see avastus tehti 1895. aasta detsembris, see pilt on tehtud järgmise aasta alguses."

Samuti saab varasalvedes näha Aleksandr Puškini surimaski. "Siiamaani on arvatud, et Puškini surimask jõudis Tartu ülikooli 19. sajandil ühe Vene professori kaudu," selgitas muuseumi kuraator Kristiina Tiideberg ja lisas, et praegusel hetkel tundub neile, et tegemist on hoopis ühe hilisema koopiaga. "Aga lugu sellega on veel segane, me peame edasi uurima."

Kõige uuema Tartu ülikooli muuseumi eksponaadina valati TÜ rektori Toomas Asseri käed kipsi.

Oma silmaga on kõigil võimalik kõnealuseid esemeid näha juba 6. detsembrist Tartu ülikooli muuseumis.