Anna valmistub räpilahingu finaaliks, aga tundub, et kogu maailm tahab teda selles takistada. Restoranis on suhted pingelised, sõbranna Liisiga on lood suisa halvad ja vanaisal õnnestub pomm majja toimetada. Stsenarist Martin Algus, režissöör Ergo Kuld.

