Armeenia saadab Eurovisioonile Srbuki

Srbuk on Armeenia tõusev täht, kes on osalenud erinevatel konkurssidel ning jõudnud Ukraina talendisaate "The Voice Ukraine" finaali, teatas Eurovision tv.

Tema singel "Yete karogh es" oli 2016. aastal, mil see välja tuli, nädalaid Armeenia muusikaedetabelis. Eelmisel nädalal avaldas ta singli "Half a Goddess".

"Ma alustan siit uut teekonda ja ma olen kindel, et see on täis meeldivaid emotsioone, väljakutseid ja imelisi kogemusi. Ma olen tänulik oma sõpradele ja fännidele, kes on mind toetanud ja soovinud mind näha Eurovisiooni laval," kommenteeris Srbuk oma osalemist.

Praeguseks pole veel otsustatud, millise looga Srbuk Eurovisioonile sõidab ning Armeenia ringhääling ootab kõiki pakkumisi. Laulukirjutajad saavad oma loo esitada 10. jaanuarini.

Srbuk sai Armeenias tuntuks 2012. aastal, kui jäi talendisaates "X Factor Armenia" teisele kohale. Tema eelistatud muusikastiilideks on džäss, soul, moodne popmuusika ja R&B.

Järgmisel aastal toimub Euroopa suurim lauluvõistlus Iisraelis Tel Avivis 14., 16. ja 18. mail.