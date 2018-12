Jüri Pihel Margna saadete lõpetamisest: mul on televaatajatest kahju

Tallinna Ülikooli telemajanduse ja telefirma õppejõud Jüri Pihel analüüsis Teet Margna produktsioonifirma alt ilmuvate saadete lõpetamist Kanal 2-s ning ütles, et tal on televaatajatest kahju.

"Mul on siiralt kahju nendest televaatajatest, kes jäävad ilma "Kuldvillakust" ja väga kahju ka nendest, kes enam ei saa reedeõhtuti vaadata päris lõbusat kahe mehe showd külalistega. Aga las kanal teeb oma tööd, ma ütlen ausalt," kommenteeris Pihel Raadio 2 hommikuprogrammis "Kuldvillaku" ja "Nädalalõpp Kanal 2ga" lõpetamist.

Pihel põhjendas, et Kanal 2 tahab olla muudatuste tuulel ning ilmselt on selle vedajatel soov kanal noorenduskuurile saata. "Ma usun, et Teedu ja Kristjaniga ei juhtu midagi. Nad on nii andekad inimesed ja nii head tegijad, et küllap nemad edasi panevad täie rauaga," lisas Pihel.

Pihel selgitas, et muutused telemaastikul on tavalised. "Vaataja on muutunud palju valivamaks ja tunneb ära, mis on tema oma," selgitas Pihel, mis seisus on Eesti telemaastik.

Tema sõnul on lineaartelevisiooni vaatavad inimesed Eestis viimase viie aasta jooksul igal aastal kasvanud ja siin tehakse väga head televisiooni. "Minu head kolleegid uuringufirmast Emor tuletasid meelde, et inimene on lihtne ja etteaimatav olevus. Mida keerulisemaks maailm su ümber läheb, mida rohkem sul võimalusi ümberringi on, eriti meediatarbimise puhul, ja mida keerulisem su päev on, seda rohkem sa ootad lihtsust ja korrastatust. See on see, mida lineaartelevisioon annab," selgitas Pihel, miks telerivaatamine välja ei sure.

Pihel lisas, et siiani töötavad teleris hästi väga suured formaadid, nagu "Su nägu kõlab tuttavalt". "Näosaate fenomen, kus kaheksa lauluga tehakse neli tundi programmi, on fenomenaalne," tõi ta näite. Lisaks ütles Pihel, et televisioon ja kino üha lähenevad, mistõttu löövad paljud Hollywoodi tipud viimasel ajal kaasa teleseriaalides.

Eestis tehakse Piheli kinnitusel aga ülimeeldivat televisiooni "Tehakse päris head ajakirjandust, ei saa üldse kurta. Väga tore on näiteks Eesti Meedia ja rahvusringhäälingu kanalite vaheline konkurents," rääkis ta, viidates "Pealtnägijale" ja "Radarile".