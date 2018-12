I Wear* Experiment üllatab fänne Facebooki live-kontserdiga

Telekanali ETV+ komöödiasarja "Lasnagorsk" osatäitja Toomas Tross loodab, et sari jõuab ka ETV või ETV2 kanalile, sest stsenaarium ja karakterid on põnevad ka eestikeelsele vaatajaskonnale.

I Wear* Experimenti teine täispikk stuudioalbum "Jupiterz" ilmub reedel, 7. detsembril. Plaat on täies mahus bändi enda salvestatud ning temaatika poolest tõsisem ja tumedam kui debüütalbum "Patience". Seni on albumilt ilmunud kaks singlit – "Dogs" ning "Almere".

