Kaire Vilgats Eesti Laulu võistlejatest: vau-efekti mul ei tekkinud

"Üldises mõttes on väga hea. Küll vau-efekti mul kuskil ei tekkinud, aga me teame, et kõik sõltub ümbritsevast. See võib tulla siis, kui need etteasted meie ette tulevad," avaldas Vilgats "Vikerhommikus" lootust, et laval tulevad laulude parimad omadused esile.

Dagmar Oja oli üks, kes 216 laulu seast 24 parimat välja aitas valida. "Loomulikult jäi minule väga palju meeldivamaid lugusid välja. Pooled minu lemmikutest said edasi ja pooled jäid välja. Aga meid oli seal palju ja järelikult igaüks vastavalt oma soovile ja maitsele valis loo, millest tuli kokku keskmine hinne. Tulemus on nüüd siin," kirjeldas Oja žürii tööd.

Vilgats selgitas, et tema esimeseks üldmuljeks oli, et 24 väljavalitu seas domineerivad poplaulud. "Minu esmamulje on üldistavalt, et heas mõttes Power Hit Radio lood," lausus ta.

Mõlemad tunnistasid, et tänavu on üks tugevamaid palasid Victor Crone'i laul "Storm", mille autoriks on Stig Rästa. "Mida me Eurovisioonil väga vaatame, on kindlasti artisti välimus. Antud olukorras ei saa kurta, ilus Rootsi poiss. Võta veel Stig Rästa ka kampa, mis nii viga," naeris Vilgats.

Naine tõi välja ka Iseloomade võistlusloo "Kaks miinust". "Mind üllatas see lugu. Alguses võib-olla ei olnudki juhhei, aga kui refrään tuli ootamatult ja tõi suure muutuse, oli mul väga hea meel. Päris tugev lugu," selgitas ta.

Omapärase lauljana tõid Oja ja Vilgats esile Ingeri. "Väga tore noor uus tulija. Mulle väga meeldib tema hääl. Kui ma esimest korda teda kuulsin, pani kuulatama," lausus Oja.

Lauljad tõid välja ka The Swingersi loo "High Heels In The Neighbourhood". Dagmar Oja selgitas, et selle loo suurim pluss on tugev koosseis. "Väga tugev lugu positiivse sõnumiga. Kõrgetel kontsadel tšikid tulevad eurolavale ja annavad kuuma," lisas Vilgats.