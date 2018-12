Lenna andis albumiga välja uue singli "Kuule"

"3X" on Lenna kolmas stuudioalbum, mis sündis koostöös produtsent Raul Ojamaaga. Lenna jaoks on albumi sünd olnud suure sisemise arenguga protsess ning kuigi nad Rauliga eelnevalt tuttavad ei olnud, sujus koostöö suurepäraselt, sest loominguliselt oldi ühel lainel.

"Kindlasti ei proovinud me varasemat Lennat lõhkuda. Minu jaoks on albumil lugusid, mis viitavad ka tema eelmistele albumitele ja helipildile. Tegime uut asja, aga salaja viskasime kulpi ka Eplikule ja Rauale," sõnas Ojamaa.

Lenna lõi autorina kaasa kõikide lugude juures ning peab igaüht neist enda jaoks omamoodi armsaks. "See on kindlasti minu jaoks kõige isiklikum album," sõnas lauljatar. Raul tõi hetkelemmikuna esile pala pealkirjaga "Sõnad". "Jõulud on tulekul ning see lugu oma lihtsuses teeb kindlasti südame kamina ees istudes veel grammi võrra soojemaks. Selles on midagi, mis praeguse aastaajaga resoneerib – mingi nostalgilisus," ütles ta.

Lenna uus album "3X" ilmus esmaspäeval, 3. detsembril. Albumit telliti 311.ee veebipoest ette ka paljudesse välisriikidesse, näiteks Bulgaariasse, Poola, Saksamaale, Luksemburgi, USA-sse, Soome, Austraaliasse, Hispaaniasse ja Brasiiliasse.