Galerii: Salvador Sobral esines Vanemuise kontserdimajas täissaalile

Telekanali ETV+ komöödiasarja "Lasnagorsk" osatäitja Toomas Tross loodab, et sari jõuab ka ETV või ETV2 kanalile, sest stsenaarium ja karakterid on põnevad ka eestikeelsele vaatajaskonnale.

Salvador Sobral puges eurooplaste südamesse bossahõngulise klaveriballaadiga "Amar Pelos Dois", millega ta võitis 2017. aastal Eurovisooni lauluvõistluse. Tema 2016. aastal ilmunud debüütplaat "Excuse Me" seob ladusalt üheks Ladina-Ameerikast pärit bossa ja jazzitoonid. Eestis esineb Salvador Sobral debüütplaadi "Excuse Me" tuuri raames koos oma ansambliga, kuhu kuuluvad peale tema Júlio Resende klaveril, André Rosinha kontrabassil ning Bruno Pedroso trummidel.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel