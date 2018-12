Jan Helsing avaldas ahjusooja singli ja video "Ärka üles"

"Ärka üles" meloodia on kirjutanud Helari Pluss ja sõnade autor on Jan Kaus. Laulu video on teinud ansambli liige Arpo Vatsel ning materjal on üles võetud Zagrebis.

Jan Helsing on 2012. aastal asutatud indie-popi viljelev sõpruskondlik bänd, mille liikmete hulka kuuluvad Eesti alternatiivmuusikas pikalt tegutsenud muusikud.

Jan Helsingi eelmine kauamängiv album "Kajalood" ilmus 2014. aasta juunis.