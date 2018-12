EV100, Eesti Rahvusringhäälingu ja Eesti Tantsuagentuuri eesvedamisel toimunud kampaania "Eesti tantsib" paneb vabariigi juubeliaastale tantsulise punkti suure ühestantsimisega.

"Algatus "Eesti tantsib" on läbi juubeliaasta ühendanud tuhandeid inimesi ja toonud puhast rõõmu veel rohkematelegi," ütles EV100 programmijuht Maarja-Liisa Soe. "Aasta viimasel päeval võtame kingituse "Eesti tantsib" kokku suure ühestantsimisega Eesti linnaväljakutel."

Avalik "Eesti tantsib" ühestantsimine toimub 31. detsembril kell 15.00 samaaegselt 16 linnaväljakul üle Eesti: Tallinnas, Tartus, Pärnus, Narvas, Rakveres, Jõhvis, Jõgeval, Paides, Kuressaares, Kärdlas, Võrus, Valgas, Põlvas, Viljandis, Raplas ja Haapsalus. Kell 14.00 õpetatakse linnaväljakutel kõigile huvilistele tantsusamme.

"Ühestantsimisega on juba kaasas üle seitsmesaja tantsusõbra, kes ootavad juubeliaasta viimasel päeval kõiki Eesti linnaväljakutele kaasa lööma," sõnas "Eesti tantsib" eestvedaja Raido Bergstein Eesti Tantsuagentuurist. "Tantsusammud on kerged ja kõigile võimetekohased, seega tasub julgesti osaleda. Lisaks on kaasatud ka tantsuõpetajad erinevatest maakondadest, kes kogu ettevõtmist toetavad, et innustada kõiki ühestantsimises osalema. Aasta viimasel päeval kell 14 õpitakse üheskoos ära tants, mida juba tunni pärast üle Eesti ühiselt tantsida saab," ütles Bergstein.

Ühistantsuks on kokku pandud "Eesti tantsib" neli erinevat tantsustiili: ballett, showtants, kaasagne ja eesti tants, mille koreograafideks on Teet Kask, Argo Liik, Külli Roosna ja Kenneth Flak ja Liisa Laine.

Algatus "Eesti tantsib" jätkab Soome 100. aastapäeva tähistamiseks ellu kutsutud aktsioon "Koko Suomi tanssii", mis anti juubelikingitusena üle Eestile. Juubeliaastal on valminud üle saja "Eesti tantsib" tantsu, mille leiab veebilehelt www.err.ee/eestitantsib.