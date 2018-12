Vana-aasta õhtul oodatakse kõik eestlasi suurele ühestantsimisele

Telekanali ETV+ komöödiasarja "Lasnagorsk" osatäitja Toomas Tross loodab, et sari jõuab ka ETV või ETV2 kanalile, sest stsenaarium ja karakterid on põnevad ka eestikeelsele vaatajaskonnale.

Bobby Brown ja viimase tütre Kristina Bobbi Browni pärandivara haldaja esitasid neljapäeval BBC ja Showtime'i vastu hagi seoses 2017. aasta Whitney Houstoni dokumentaalfilmiga "Whitney: Can I Be Me".

3. detsembril ilmub Lenna Kuurmaa kolmas sooloalbum "3X". Lauljatar räägib pühapäevases "Hommik Anuga" saates, et tema silmis on see seni parim album.

Ühistantsuks on kokku pandud "Eesti tantsib" neli erinevat tantsustiili: ballett, showtants, kaasagne ja eesti tants, mille koreograafideks on Teet Kask, Argo Liik, Külli Roosna ja Kenneth Flak ja Liisa Laine.

