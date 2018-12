Rolf Roosalu: mulle on läbi lillede öeldud, et sa pole A-kategooria artist

"Ma teen ise sellepärast, et sain kaks aastat tagasi aru, et kui ma ise neid tuure tegema ei hakka või ise oma kontserti ei tee, siis seda vist ei juhtugi mitte kunagi," selgitas Roosalu. "Ma olen alati tahtnud kellegagi koos neid kontserte teha, ma olen isegi kontserdikorraldajatele pakkunud välja kontseptsiooni, kellega võiks teha ja kuhu võiks minna. Siis on kuidagi läbi lillede öeldud, et sa ei ole päris see A-kategooria artist, sa ei müü."

"Tuleb välja, et meil vist kuidagi jagatakse artiste kategooriatesse," naeris Rolf, kes korraldas ise hiljem tuuri koos Saara Kadakuga, mis oli nii populaarne, et tuli ka kordamisele.