Tallinnas süütasid Raekoja platsi jõulupuul advendiküünla linnapea Taavi Aas ja EELK Jaani koguduse õpetaja, Tallinna praost Jaan Tammsalu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tulemisaeg ehk advent on rahu ootamise ja oma pere ning lähedastega koos olemise aeg. Jaan Tammsalu kõneles jõulupuu all sellest, et kõige suurem defitsiit ei olegi ehk aeg, vaid tähelepanu. Ta soovis, et inimesed üksteist ära kuulaksid.

"Seda, et me vaataksime silma siis, kui räägime, seda, et meil oleks teineteise jaoks mitte lihtsalt aega, et räägi-räägi-sa-ei-sega-mind aega, vaid seda päris aega," rääkis Tammsalu, kelle sõnul sobiks see advendiaega väga hästi.

"Sealt edasi on juba kerge tõsta pilku üles ja uskuda, et Temal on sinu jaoks ka aega seal üleval," lisas ta.

Paljude tallinlaste jaoks on saanud advendiküünla süütamisele tulekust traditsioon ning advendiküünla tuli viiakse koju.

"Olen igal aastal käinud sellepärast, et see on seda väärt, et tulla vaatama. Hing kutsub, midagi ei ole teha," ütles Leili.

Esimesel advendipühapäeval algab kirikuaasta. Kodudes süüdatatkse nüüd igal pühapäeval üks küünal rohkem.

Raekoja platsil oli kohal ka jõuluvana, kelle majakese juurde kogunes päris pikk järjekord neist, kes soovisid talle oma luuletust lugeda.

Advendiküünla süütamise kontserdil Tallinnas esinesid Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna koguduste koorid: Jaani koguduse kammerkoor, Jaani koguduse segakoor, Kaarli koguduse kontsertkoor, Kaarli koguduse kammerkoor Canorus, Peeteli koguduse kammerkoor, Püha Vaimu koguduse kammerkoor, Püha Vaimu koguduse kammerkoor Crede ning Tallinna Kammerkoor koorijuhtide Veljo Reieri, Pärtel Toompere ja Marelle Siitase juhatusel. Tseremooniat juhtis Priit Volmer.