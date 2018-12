"Jõulutunnel" toetab tänavu haruldasi haigusi põdevate laste ravi

TÜ kliinikumi kliinilise geneetikakeskuse juhataja Katrin Õunapi sõnul põeb Eestis haruldasi haigusi hinnanguliselt ligi 110 000 inimest, neist kolmveerand on lapsed. Haruldaste haiguste avastamine ja raviprotsess on raskeks katsumuseks nii lapsele kui ka tema vanematele, sest lisaks keerulisele ravile seisavad pered tihti silmitsi ka rahaliste piirangute ja riikliku toetuse puudumisega. Seetõttu teebki "Jõulutunnel" tänavu koostööd Tartu ülikooli kliinikumi Lastefondiga, mis on haruldast haigust põdeva lapse perele sageli viimane õlekõrs.

Haruldaste haiguste põhjused on sageli teadmata ja haigused võivad ootamatult tabada igaüht. Ravi puudumisel haigused süvenevad, kuid õige ja õigeaegse abi korral on võimalik haigus kontrolli alla saada ning inimesel elada jätkuvalt normaalset elu. "Haruldasi haigusi põdevad lapsed jäävad tihtipeale riikliku abita, sest enamasti ei kuulu need toetuste loetellu. Aga peaksid, sest nende ravi on erilisuse tõttu väga kulukas. "Jõulutunneli" saates ongi meil võimalik rääkida harva esinevatest haigustest laiemalt ning aidata üheskoos neid, kes abi väga vajavad," selgitas Lastefondi strateegiajuht Küllike Hein.

Sel aastal on "Jõulutunnel" ETV ekraanil kahel päeval: eelsaatega 23. detsembril ja päeva jooksul 25. detsembril. Esimesel jõulupühal pakub "Jõulutunnel" meeldejäävaid kohtumisi ja kaunist muusikat viie otsesaatega alates kell 10 hommikul. Heategevussaadet juhivad tänavu Anna Pihl ja Kristjan Pihl.

Annetusnumbrid haruldasi haiguse põdevate laste ravi toetuseks on tänasest avatud ja jäävad avatuks 30. detsembri südaööni. Helistades numbrile 900 7701 saab annetada 5 eurot, numbrile 900 7702 helistades 10 eurot ning numbrile 900 7703 helistades on annetussumma 25 eurot. Partnerid Telia, Elisa ja Tele2 vahendavad annetusi vahendustasuta.

"Jõulutunnel" on ETV ekraanil olnud alates 1999. aastast. Selle aja jooksul on kogutud ligi kolm miljonit eurot ning aidatud tuhandeid inimesi. Möödunud aastal toetas "Jõulutunnel" Tallinna lastehaiglat. Kogunenud 225 000 euro eest valmivad aasta lõpuks haigla intensiivravi üksuses enneaegselt sündinud beebidele ja nende vanematele mõeldud perepalatid koos vastava sisseseade ning aparatuuriga.