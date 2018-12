"Ongi Koik"| Kaul Nurm kooseluseadusest: ei taha öelda, et nendevaheline koostöövorm on abielu

Nurm selgitas Naanile ja Nõmmikule, et erakonna näol on tegemist inimeste kogumiga, kes üheskoos analüüsivad ühiskonna probleeme ja otsivad lahendusi.

Nurme sõnul tasub vaadata, kuidas liberaalid ja konservatiivid on Eestis aja jooksul läbi teinud suured muutused ja lõpetanud kõik mugavussotsidena. "Väga vähe tuleb nende kaudu uusi ideid."

Küsimusele, kuidas suhtub Vabaerakond kooseluseadusesse, vastas Nurm, et nad hindavad abielu. "Termin, mis on läbi aastasadade, läbi kultuuriruumi kandunud siiamaani välja. Igal inimesel tänapäeval ja ka minevikus on olnud selles suhtes kindel tähendus ja arusaamine, et see on naise ja mehe vaheline asi. Nüüd maailm on muutunud ja on tekkinud teistsugused koostöövormid. Vabaerakond ütleb seda, et nendele teistele koostöövormidele peab jätma samasugused õigused ja kohustused, aga me ei taha öelda, et nendevaheline koostöövorm on abielu."

Üheskoos mindi karaokebaari tuntud lugusid esitama. Et panna poliitikut ebamugavamasse olukorda, otsustati eestikeelseid lugusid mitte võtta.

Kaul Nurme ja koomikute esituses kõlas näiteks legendaarne AC/DC pala "Highway To Hell" ning soome keeles "Saaremaa valss".