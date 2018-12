Jõuluvanad pidasid Pärnus konverentsi

Pärnus said laupäeval kokku jõuluvanad, et pidada maha juba 18. konverents. Jõuluvanadel on arutada oma tähtsaid tsunftisiseseid küsimusi, aga peamine on siiski lastega lustimine.

Seda, et nii palju jõuluvanasid on koos, juhtub mõistagi väga harva. Aga kui olla õigel ajal õiges kohas, laupäeval siis Pärnus, on see võimalik, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Konverentsi kuulutas avatuks punakuubede suur pealik, jõuluvana Ärni.

Ega jõuluvana ilmaaasjata väikeste ja suurte poiste ja tüdrukute poole pöördunud. Asi on ju selles, et kohe pannakse sussid aknalauale ja jõuluvana abilised hakkavad piiluma, kas väikesed ja suured on ikka jõulukingi ära teeninud. Ja kui tundub, et kõik on hästi, poetab päkapikk midagi ka sussi sisse.