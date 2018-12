Telekanali ETV+ komöödiasarja "Lasnagorsk" osatäitja Toomas Tross loodab, et sari jõuab ka ETV või ETV2 kanalile, sest stsenaarium ja karakterid on põnevad ka eestikeelsele vaatajaskonnale.

Bobby Brown ja viimase tütre Kristina Bobbi Browni pärandivara haldaja esitasid neljapäeval BBC ja Showtime'i vastu hagi seoses 2017. aasta Whitney Houstoni dokumentaalfilmiga "Whitney: Can I Be Me".

Pikalt Eesti etnomuusikas tegutsenud Sandra ja Jalmar Vabarna on viimastel aastatel nii kodu- kui ka välismaal laineid löönud folkiva supergrupiga Trad.Attack!. Nende suurejooneline plaan esineda igas maailma riigis on ansambli viinud juba paljudesse maailma nurkadesse, kus levitada eestimaist folksõnumit. Muusikutepaari kontserdil sai kuulda nii reisimisel kui ka perekeskis sündinud humoorikaid ja värvikaid lugusid, toeks kitarr ja eesti rahvapillid.

