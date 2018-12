Ariana Grande avaldas filmivihjetest kubiseva video loole "Thank U, Next."

Popstaar Ariana Grande avaldas muusikavideo hittloole "Thank U, Next.", mis on Billboardi Hot 100 tabelit juhtinud juba kolm nädalat järjest.

Video režissöör on Hannah Lux Davis ning tegemist on austusavaldusega komöödiafilmidele "Õelad tüdrukud" ("Mean Girls"), "Las käia!" ("Bring It On"), "Üleöö 30" ("13 Going on 30") ja "Arukas blondiin" ("Legally Blonde"), vahendas CNN.

Muusikavideos löövad kaasa tõsielustaar Kris Jenner, Ariana Grande vend Frankie Grande ja "Õelate tüdrukute" originaalfilmi näitlejad Jonathan Bennett ning Stefanie Drummond.

"Thank U, Next" on Grande esimene singel, mis Billboard Hot 100 edetabeli vallutanud.