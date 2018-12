Jaan Pehk meisterdas lõõtspilli, mida pole veel kordagi kasutanud

Viljandi kutseõppekeskusest on lendu läinud juba kolm pillimeistrite kursust, kus on teiste seas õppinud ka muusik Jaan Pehk ja vandeadvokaat Urmas Arumäe. Mehed tutvustavad oma kätetööd 2. detsembri "Hommik Anuga" saates.

"Eks ta üks juhus oli muidugi. Pillimäng on iseenesest selleni viinud. Selle kutsekooli direktor Tarmo Loodus on minu lapsepõlvesõber ja bändikaaslane. Umbes aasta enne kui see kursus algas, vihjas ta, et selline mõte on ja kas ma tulen. Mina ütlesin, et loomulikult tulen, nii et kergelt antud lubadus, mis tuli täita," põhjendas Arumäe, miks tema pillimeistriks õppima läks.

Pehk nägi kuulutust pillimeistri õppe kohta sotsiaalmeedias. "Ma mõtlesin, et mulle on elevant sõrmede peale astunud, ma ei oska midagi meisterdada ja mul on raskusi selle asjaga alati olnud. Ma mõtlesin, et tahan nüüd seda proovida ja lähen otse portselanipoodi," kirjeldas Pehk, kuidas tema pillimeistri kursusele sattus.

Mõlemad mehed said kursuse lõpuks valmis omatehtud lõõtspilli. Muusik Jaan Pehk tõdes, et pole uhket pilli tegelikult kunagi kasutanud. "Ma tegin ta valmis, kogu aeg imetlen teda ja väga raske on teda kätte võtta, et mängima õppida. Ikka võtad kitarri parema meelega ja harjutad seda. Viimasel ajal hoopis parmupilli. Aga tuleb ette võtta," lubas ta.

Lõõtspill koosneb rohkem kui 4000 jupist ning maksab üle 3000 euro. Pehki sõnul on omatehtud pill muidugi hindamatu.

Teppo-tüüpi lõõtspilli valmistamist saab õppida Viljandi kutseõppekeskuses. Neljanda kursuse osalejaid oodatakse registreeruma 7. detsembrini.

"Hommik Anuga" on ETV eetris pühapäeval, 2. detsembril kell 10.