Lenna: olen viimase aasta jooksul tegelenud kõige rohkem vabadusega

3. detsembril ilmub Lenna Kuurmaa kolmas sooloalbum "3X". Lauljatar räägib pühapäevases "Hommik Anuga" saates, et tema silmis on see seni parim album.

"Minu vaatevinklist kindlasti, sest saab öelda, et ka mina olen seda teinud. Teiste plaatide puhul ma olin üsna vähe seotud loomingulises protsessis," põhjendas Lenna.

Uus, järjekorras kolmas plaat räägib sellest, kes on Lenna praegusel hetkel. "Kes olen mina täna kui ema, kui naine, kui laulja ja kui artist. Minu jaoks sümboliseerib see plaat kokkuvõtlikult kõige rohkem vabadust ja julgust. See on see, millega ma viimase aasta jooksul olen kõige rohkem tegelenud, selle mõtestamisega - mis on vabadus, miks ma tahan olla vaba ja millest ma tahan olla vaba," lausus Lenna,

Uut plaati hakkas Lenna kirjutama juba jaanuaris ning tunneb, et see protsess on nüüd tema jaoks läbi. "Tegelikult mul on hea meel, et ta tuleb nüüd välja, minu jaoks on see juba läbielatud ja ma tahaksin lasta ta lendu. Ma juba elan järgmisi asju läbi enda elus," põhjendas ta.

Plaadifirma Sony Music leibeli Made in Baltics poolt välja antav helikandja valmis koos produtsendi Raul Ojamaaga ning sellel on kümme laulu, sealhulgas plaadi nimilugu "Kolm korda" ja koos Nubluga valminud "Keeruta". Laul pealkirjaga "Siirad silmad" on pühendatud Lenna lastele Amile ja Matildale. "Selle teksti kirjutasin ainult oma lastele ja nende pealt," lausus Lenna. Lenna tütarde lemmiklaul albumilt on aga "Kolm korda", mida nad kodus hea meelega kaasa laulavad.

Albumiga samal päeval ilmub aga lauljatari uus singel "Kuule", mida ta ka "Hommik Anuga" saates ETV eetris pühapäeva hommikul esitab.