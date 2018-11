Piret Järvis ja Mai Palling paotasid saladuskatet avalikustamisele tulevatelt eurolugudelt

"Me kuuleme väga ägedat segu erinevatest žanritest. Väga tuntud, väga kogenud artistide esituses ja täiesti uute artistide esituses," märkis Palling.

Saates, mis algab laupäeval kl 18.45, kuulevad vaatajad kõikidest lugudest pooleteistminutilisi katkendeid, mis esimest korda Eesti Laulu ajaloo jooksul on endale saanud ka visuaalse kuue. "Ehk kõik artistid on teinud oma lugudele imeilusad videod. Nii et meil ei ole must pilt selja taga, vaid näeme videoid."

Palling lisas, et väga palju on viimase osas aidanud BFMi ehk Balti- Filmi ja Meediakooli tudengid. "Kaheksa videot aitasid BFMi tudengid meile teha."

Järvis tõdes, et lemmikut tal 24 loo hulgas veel välja kujunenud ei ole. "Ma ei tohiks öelda ka. Mul on tegelikult hetkel veel mitu lemmikut. Ühte favoriiti ei ole välja kujunenud."

Palling märkis, et kui ta kuulas kõik 24 lugu pingsalt üle, siis pärast seda läks ta koosolekule ja ütles ühe nime. "Aga sellepärast, et üks lugu ja selle artisti ja selle loo kombinatsioon oli nii mõjus. Aga on paar sellist artisti ja lugu, mis on maailmaklassi produktsiooniga. Kõik 24 lugu on väga head, aga paar tükki minu jaoks eristuvad nii tugevalt just selles mõttes, et nad on tõesti väga head lood."