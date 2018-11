Heleri All käis mustkunstnikega koos illusioonide näitusel

"Meil on seina peal natuke nagu kunstinäitus. Meil on sellised seinamaalid, mis keerlevad ringi, ja siis on meil ka paar täiesti musta maali, mis silmaga vaadates tunduvad, et seal ei ole mitte midagi, et miks see pildiraam musta papiga seinale on pandud. Aga ultraviolettvalguses hakkab see maal elama ja seal on tegelikult peidus kolm väga kuulsat maali," rääkis "Ringvaatele" Ahaa juhatuse liige Pilvi Kolk.

Charlekas tõdes, et kõik illusioonid on tegelikult lihtsasti tehtud. "See on natuke see mustkunsti võlu ka. Mida lihtsam on illusioon, seda raskem on inimesel selle jälile jõuda, sest inimesed ei oska lihtsalt mõelda. Inimesed oskavad mõelda ainult keeruliselt. Aga see on nende probleem."

Näitusel näeb teiste eksponaatide hulgas ka minihologrammi Meelis Kubost ja Charlekast endast trikke tegemas. See hologramm võimaldab tegelikult näha seda, mis toimub triki sooritamise ajal mustkunstniku selja taga.

"Selle näituse juures on äge ja huvitav see, et paljud asjad, mida me oma silmaga näeme, toimuvad siin ühtepidi, aga kui me kasutame telefoni, siis need asjad hakkavad toimima natuke teistmoodi," rääkis oma muljetest Charlekas.

Kubo tunnistas, et tal oli sellel näitusel nagu kodus. "Kõik on nii lahe. Ma tahaks kõike endale saada."

"Selline peaks välja nägema üks mustkunstniku normaalne töötuba," nentis Charlekas.