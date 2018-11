"Ringvaade" vaatas üle Eesti rekordpullid ja -lehmad

"Meile teadaolev kõige kõrgem pull on olnud 1,85 kõrge ja sellised 1500–1600 kg on ka täiesti reaalsed. Aga karjakasvatuse juures selline väga kõrge looma kasvatamine ei ole eesmärk omaette," ütles Bulitko "Ringvaatele".

Teadaolevalt on täna Eesti kõige kõrgem pull Nils kelle turjakõrgus on 1,85 m.

Eesti kõige kõrgem pull Nils. Autor: ERR

"See on päris haruldane. Kui vaadata selle looma kere sügavust ja suurust, siis see on päris muljet avaldav," lisas Bulitko. "Eks see ole tõuarendus, geenid ja keskkond."

Ta märkis, et sellisel suurel pullil kindlasti midagi viga ei ole. "Aga kui võtta suur kari, siis me väga palju tähelepanu talle suure karja puhul pöörata ei saa."

Moran. Autor: ERR

Bulitko märkis, et tegelikult on 1,80 m täiskasvanud pulli kohta üsna normaalne turjakõrgus. "Farmides on isegi rohkem probleem see, et need loomad ja veised lähevad liiga suured ja seetõttu on tulnud hakata farmi tehnoloogiat muutma. Tihti on nii, et lehmad ei mahu enam ka lüpsiplatsidele."

Mostar. Autor: ERR

Ka lehmad on hakanud liiga suureks kasvama. Bulitko rääkis, et kui paarkümmend aastat tagasi olid lehmad turjakõrguselt 1,30 m, siis täna on nad üle 1,50 m. "Haruldased ei ole ka üle 1,60 m."

Klondike. Autor: ERR

"Jacqueline on kogukam, aga tema eripära on see, et ta on absoluutne Eesti eluea piimatoodanguga lehm. Ta on tootnud üle 175 tonni piima ja 12 000 tonni kuivainet."

Jacqueline. Autor: ERR

"Maari on esimene lehm Eesti ajaloo jooksul, kes on lüpsnud üle 20 000 350 päevaga. See on lehmade toodangu arvestuse alus."

Maari. Autor: ERR

Volga-nimelise lehma päevatoodang on üle 87 kilo. "See on tõesti Eesti absoluutne rekord ja see on saavutatud kolmekordse lüpsiga, nii et selle tõttu on see udar ka oluline organ ja teda tuleb võimalikult palju lüpsta." Udara suurus ei määra tegelikult seda, kui lehm piima annab, kinnitas Bulitko.

Volga. Autor: ERR

"Tänapäeval aretuses ja tõuaretuses vaadatakse eestkätt seda, et see udar on väga tugevalt keha külge kinnitunud ja ta ole väga suur. Maa lähedale ta kindlasti ulatuda ei tohiks."