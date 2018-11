Räppar nublu Tartu Kammivabriku kontserdi üllatusesineja on Caater

Bobby Brown ja viimase tütre Kristina Bobbi Browni pärandivara haldaja esitasid neljapäeval BBC ja Showtime'i vastu hagi seoses 2017. aasta Whitney Houstoni dokumentaalfilmiga "Whitney: Can I Be Me".

Caater on 90ndate eurodance'i ansambel, mis sai alguse 1996. aastal. Bänd loeb enda kõige esimeseks looks täispika singli asemel hoopiski ETV saate "Club TV" tunnusmuusikat. Nende singel "O Si Nene" pälvis 1999. aastal Eesti Muusikaauhindadel "Kuldse Plaadi" singli. Samal aastal nimetati Caater ka aasta ansambliks ning nad pälvisid aasta albumi auhinna.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel