Märt Koigi saate salvestusel läks füüsiliseks arvete klaarimiseks

Bobby Brown ja viimase tütre Kristina Bobbi Browni pärandivara haldaja esitasid neljapäeval BBC ja Showtime'i vastu hagi seoses 2017. aasta Whitney Houstoni dokumentaalfilmiga "Whitney: Can I Be Me".

"On tänapäeva kurb tõsiasi, et Eesti ühiskonnas pead sa olema valmis selleks, et kui proovid satiiri vahendeid kasutades mõnele kitsaskohale tähelepanu juhtida, võid ise langeda hoopis jõhkra rünnaku ohvriks," ütles Koik pärast juhtunut.

ETV2 satiiri- ja huumorisaade "Ongi Koik" peab kahetsusega teatama, et seekordsel salvestusel läks saatejuht Märt Koik oma tekstide ja päevapoliitiliste sündmuste kajastamisega nii kaugele, et see päädis füüsilise rünnakuga saatejuhi isiku vastu.

