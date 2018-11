"Maahommik" esitleb uut kodumaist dokumentaalsarja loomaarstidest

Uus dokumentaalsari pakub laupäevahommikuti haaravat sissevaadet loomaarstide igapäevatöösse. Kui tavaliselt pöörduvad inimesed loomaarstide juurde hädas ja nende kontakt on lühike ning emotsionaalne, siis uues saatesarjas saavad vaatajad heita pilgu ka kliiniku seni avalikkuse eest varjul olevasse töösse.



"Sari on põnev kõikidele, kellele meeldivad looma- või arstiseriaalid. Kliiniku tegevusvaldkond on lai ja nii liigume ringi operatsioonisaalis, teeme suurloomaarstidega "koduvisiite" farmidesse, aga õpetame ka näiteks kliiniku hoovis merikotkast uuesti lendama. Kuna kõik kliiniku arstid on ühtlasi ka maaülikooli õppejõud, võib kindel olla, et nende laiadest teadmistest saab osa ka televaataja," kommenteeris sarja produtsent Laura Kõrvits.



Dokumentaalsari "Loomaarstid" pakub vaatajatele ühelt poolt nii elulist draamat kui ka väga lõbusaid hetki, sest lisaks suurele südamele ühendab kõiki loomaarste omamoodi huumorimeel. Haaravaid lugusid oleks jutustada rohkemgi kui kümne episoodi jagu, sest kliiniku veterinaarid tegelevad kõikide loomadega - küülikust merikotka või hobuseni. Maaülikooli loomakliinikus töötab üle 70 inimese, lisaks on kliinikuga seotud tudengid, laborid ja ka muuseum.



"Maahommik esitleb. Loomaarstid" alustab ETV ekraanil laupäeval kell 10.00, sarja esimesed viis osa on seejärel nähtavad ERR.ee portaalis