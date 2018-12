Kõik artistid ja võistluslood on leitavad aadressil eestilaul.ee.

Poolfinaliste ja võistluslugusid tutvustav saade on järjekordne uuendus Eesti Laulu võistlusel. "Esmakordselt saavad kuulajad laulude ja artistidega tutvuda täiesti uuel moel - eetrisse läheb just selleks valminud erisaade. Juba homme on kuulajate ja vaatajate ees 24 uut laulu, artisti või artistide kollektiivi ning nende muusikavideod. Nii palju tulevasi hitte pole Eestis ilmselt ühte saatesse kunagi varem mahtunud ja mul on hea meel, et ETV eetrisse nõnda uhke saade jõuab," kommenteeris võistluse produtsent Tomi Rahula.

"Ka artistid võtsid selle väljakutse väga hästi vastu. Videod valmisid küll lühikese ajaga, kuid on väga lahedad ja artistide, laulude ning tegijate nägu. Kõigile midagi!" lisas ta.

Seitse laulu 24-st said muusikavideo BFM-i tudengite abiga. "Kui mitmetel artistidel oli nagunii plaan laulule video teha, siis osad said videoks tõuke just uuest saatest. On tore tõdeda, et kätt proovisid ka andekad tudengid. Tulemusest võite näha, et paljud neist on peagi nimed praeguste tegijate keskel. Olen selles veendunud," kommenteeris Rahula.

"Eesti Laul 2019. Start" saade tõi avalikkuse ette ka Eesti Laulu uue kujundusgraafika. Aasta disainiagentuur Hmmm Creative Studio loodud linnutemaatiline autoriillustratsioon on inspireeritud juba tuntud Eesti Laulu logos pesitsevast laululinnust. Teda on aga tõlgendatud mitmetähenduslikult - ühelt poolt markeerivad lõbusad linnujoonistused saates osalevaid lauljaid, teisalt aga vihjavad nende suured silmad televaatajatele.

"Just mängulisus ja vaatajate kaasamine on väga oluline osa uuest stiilist. Eesmärgiks oli luua bränding, mida ei oleks ainult ilus vaadata, vaid kõik saaksid sellest isiklikult osa," rääkis kujunduse autor Helene Vetik. Näiteks valmib peagi terve Eesti Laulu lindude tähestik, kust saavad nii televaatajad kui ka muusikud leida ja meelepäraselt kasutada oma nimetäht-linde. Lindude illustreerijaks on Andreas Roosson, loovjuhiks Helene Vetik ning animaatoriks Karl Saluveer.

"Eesti Laul 2019. Start" saatejuhid on Piret Järvis-Milder ja Mai Palling. Saates näidati iga laulu 1-1,5minutilise videolõiguna. Täispikad võistluslugude videod leitavad Eesti Laulu veebilehel.

Eesti Laul 2019 poolfinaalid toimuvad 31. jaanuaril ja 2. veebruaril Tartu ülikooli spordihoones. Finaalkontsert toimub Saku Suurhallis 16. veebruaril. Piletid Tartus toimuvatele poolfinaalidele ja Tallinnas aset leidvale finaalile on müügil Piletilevis.