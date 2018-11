Eesti muusikaauhindadel esinevad Ewert & The Two Dragons, Lenna ja Uudo Sepp

Eesti Muusikaauhindade esimesed artistid, kes esinevad 24. jaanuaril 2019 Saku Suurhallis laval, on hiljuti neljanda albumi avaldanud Ewert and The Two Dragons, debüütplaadiga välja tulnud Uudo Sepp ning õige pea uut albumit esitlev Lenna.

"Nii Lenna kui ka Ewert and the Two Dragons on varemgi pakkunud Muusikaauhindade galal võimsat esitust, meil pole kahtlustki, et ka seekord ei pea publik pettuma," sõnas Eesti Fonogrammitootjate Ühingu juhatuse liige Danel Pandre. "Uudo jaoks on see küll esimene kord Muusikaauhindade õhtul üles astuda, aga Saku Suurhalli lava pole tallegi võõras. Kindlasti võib ka Uudolt vägevat esinemist oodata," lisas Pandre.

Lenna debüteeris sooloartistina Eesti Muusikaauhindade jagamisel 2011. aastal ja võitis kohe aasta debüütalbumi, aasta naisartisti, aasta popalbumi ja aasta parima laulu tiitlid. Aastate jooksul on Lennal kogunenud riiulile kokku 6 muusikaauhinda.

2012. aastal domineeris auhindade jagamisel Ewert and The Two Dragons võites albumiga "Good Man Down" aasta albumi, aasta ansambli, aasta rockansambli, aasta muusikavideo ja aasta parima laulu auhinnad. Ka neil on sarnaselt Lennale bändiruumi aastatega kogunenud 6 auhinda.