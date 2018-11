Hannes Hermaküla ja Jüri Muttika proovisid ninjatreeningut

Warriors Deni arendusjuht Reigo Adamson sõnas "Ringvaates", et uue treenisaali erinevus seisneb just selles, et saad teha trenni, aga see on samal ajal ka lõbus. "Kui ei viitsi minna jõusaali kangi või hantlit pumpama, siis siin on see mängulisem."

Parkuuri treener Sergei Vertepov sõnas, et Warriors Deni kõige raskemat rada ei ole veel keegi järjest läbi teha suutnud. "Isegi mitte mina," kinnitas ta.