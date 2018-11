Lauamänguspetsialist "Catani asustajatest": esimesel korral võib mäng olla keeruline

Erik Peinari sõnul võib "Catani asustajad" esimsel korral olla keeruline, kuid rahuldus sellest, kui oskad seda lõpuks mängida, on seda väärt. "Siin on väikeseid nõkse ja strateegilisi tarkuseid, mida peab teadma, aga see ei ole väga keeruline, see on peremäng siiski."

Nädalas kulutab Peinar lauamängudele umbes kümmekond tundi. "Kaks õhtut nädalas umbes, vahel ka nädalavahetusel, samas toimuvad Eestis ka lauamängulaagrid, kus saab mängida kolm ööpäeva järjest," ütles ta ja nentis, et tal on kodus üle 200 erineva mängu.

Aktiivseid lauamänguhuvilisi on tema hinnangul Eestis 400-500 inimese ringis.