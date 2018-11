Flöödimeister valmistas pilli 45000 aasta vanusest mammutiluust

Pilli vanus sai Taavi-Mats Uti sõnul selgeks Zürichis tehtud süsinikanalüüsi abil. "Süsinikanalüüs on suhteliselt täpne, see näitab vanust 25 aastase täpsusega," lisas ta ja kinnitas, et pilli valmistas ta just seetõttu, et sedalaadi instrumente ei ole eriti säilinud. "Kaks sellist säilinud originaalpilli, mis on 17. sajandist, on tehtud narvaliluust."

"Mõned naised käivad kingapoodides, mina vaatan tihti antiigipoodidesse ja loen mingeid kuulutusi," kinnitas flöödimeister ja tõi välja, et just tänu sellele sattus ta peale ka mammutiluudele, millest pill valmis. "Kuna see on nii haruldane, siis see hind kõigub suurtes piirides ja ka selle luu kvaliteet."

Tema sõnul ei ole eriti erinevad toimingud ka pilli tegemine ja pilli mängimine. "Ma hakkasin pille tegema, kuna ma olen mänginud muuseumites vanu originaalpille ja ma leidsin, et see, mida turul pakutakse ja see, mida vanad pillid mängvad, on kaks ise asja," selgitas ta ja tõdes, et vanad pillid on paremad. "