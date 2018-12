Uku Suviste "Pretty Little Liar"

PRETTY LITTLE LIAR



If I was,

if I was a soul you could lean on.

If you knew, you'd still want something more.

You should know my love ain't free



If I was, I tell you

If I wasn't down and hurt,

Icy cold or bittersweet

Would you come back for more?



We can take it higher,

reach into the peaks of love.

You told me we could shine a little brighter,

brighter than the stars above

You pretty little liar, you!



Your words were right,

all your words were right in all the wrong ways.

Couldn't be further from the truth

and the way you really feel



Fool me once shame on you

Fool me twice and we're through!

You're not taking this away from me.

I'm gonna let you go



We can take it higher,

reach into the peaks of love.

You told me we could shine a little brighter,

brighter than the stars above



I threw myself into the fire

blinded by the shades of love

oh baby,

You pretty little liar, you!

VÄIKE KAUNIS VALELIK



Kui ma oleksin, kui oleksin hing, kellele saaksid toetuda.

Kui seda teaksid, tahaksid sa ikka midagi enamat.

Sa pead teadma, et mu armastus ei tule tasuta.



Kui ütleksin, et ma pole löödud ega haavatud,

Jääkülm või ka "mõruhapu".

Kas tuleksid tagasi veel enamaks?



Me võime tõsta selle kõrgemale

Jõudes armastuse tippu

Sa ütlesid, et võime särada veelgi eredamalt

Eredamalt kui tähed taevas

Sa väike kaunis valelik



Su sõnad olid tõesed

Kõik su sõnad olid tõesed, kuid valet viisi.

Tõest nii kaugel kui võimalik

Nagu ka see, mida tegelikult tunned



Vea alt mind kord, olgu sul häbi

Vea korda kaks, me vahel kõik on läbi.

Sa ei võta seda mul ära

Ma lasen sul minna



Me võime tõsta selle kõrgemale

Jõudes armastuse tippu

Sa ütlesid, et võime särada veelgi eredamalt

Eredamalt kui tähed taevas

Ma viskun tulle

Olles pimestatud armastuste varjudest

Oh armas

Sa väike kaunis valelik