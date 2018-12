PARMUMÄNG

tere tere kullake

kuidas läheb eluke

mul on elu nagu õis

aga see ka mõni mõis

mööda vanalinna ma

käisin kolme plikaga

valli baar on minu arm

pilli kinkis mulle parm



tere tere kullake

kuidas läheb eluke

mul on elu nagu õis

siin on torupilli põis

põie tühjaks mängime

ja siis läeme sängi me

igaühel oma säng

elu on üks parmumäng



tere tere kullake

kuidas läheb eluke

trilla-talla-trallalla

trilla-talla-trallalla

tere