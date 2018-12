Synne Valtri "I´ll Do It My Way"

I'LL DO IT MY WAY



Just close you eyes

imagine, who you want to be

Just realize,

all you got to do is dream



Take my hand

and sail to the end

with hopes and dreams and smile



I'll do it my way

we can do it all for love... together

deep down inside

we all just want to be.

I'll do it my way

This is where i want to be..forever

Leave sparkle behind everywhere, where you go



Just clear your mind

download every good you see

infinity,

freedom comes to brave, you'll see



Take my hand

and sail to the end

with hopes and dreams and smile



I'll do it my way

we can do it all for love... together

deep down inside

we all just want to be.

I'll do it my way

This is where i want to be..forever

Leave sparkle behind everywhere, where you go



MINA TEEN SEDA OMAMOODI



lihtsalt sulge oma silmad

kujutle, kes Sa tahad olla

lihtsalt mõista

kõik mis Sa pead tegema, on unistada



võta mul käest ja seilame lõppu

lootuste, unistuste ja naeratusega.



mina teen seda omamoodi

me kõik võime seda teha armastuse nimel.. kõik koos

sügaval sisimas, me kõik soovime olla vabad

mina teen seda omamoodi

just siin soovin ma olla .. igavesti

jäta endast sädelus maha kõikale, kuhu lähed



Lihtsalt tee oma meel tühjaks

laadi alla kõik hea, mida näed

igavik..

vabadus tuleb vapratele, küll näed



võta mul käest ja seilame lõppu

lootuste, unistuste ja naeratusega.



mina teen seda omamoodi

me kõik võime seda teha armastuse nimel.. kõik koos

sügaval sisimas, me kõik soovime olla vabad

mina teen seda omamoodi

just siin soovin ma olla .. igavesti

jäta endast sädelus maha kõikale, kuhu lähed

mina teen seda omamoodi

just siin soovin ma olla .. igavesti

jäta endast sädelus maha kõikale, kuhu lähed