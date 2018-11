Eestlanna korrastab hüljatud nukke, et need lastele kinkida

Eestlanna Marilis Ehvert on teinud toreda isealgatusliku heategevusaktsiooni, mille jooksul otsib ta taaskasutuspoodidest õnnetu olemisega nukke, teeb need korda ja annab need Eesti lastele.

"Kuigi võib kindlasti öelda, et minu sees on peidus ka väike tüdruk, kes tahab natukene nukkudega mängida ja pritsessideks riietada, siis olgem ausad, tegelikult ma nendega ise ei mängi. Just tahakski, et keegi nendest rõõmu tunneks. Mina saan oma rõõmu kätte, et ma teen need korda ja saan need edasi anda," ütles Ehvert ETV saates "Terevisioon".

Ehvert ostab ainult selliseid nukke, kes on algselt kvaliteetsest materjalist tehtud. "Päris igast nukust head nahka ei saa. Kui on väga odav, õhukesest plastmassist ja pool pead on kiilas, siis sellest head asja ei tee," ütles ta.

Taaskasutuskeskustest leitud nukud on tihti üsna kehvas seisukorras ning põhiprobleemiks on nende pusas juuksed. Selleks, et nukk esinduslik välja näeks, peseb Ehvert nukud puhtaks ja teeb nende juuksed korda. Naine jagas nippe, et nukkude juuksed saab ilusaks juuksepalsamit kasutades või keeva veega.

Ühtlasi soovitas Ehvert, et lapsele ei pea alati uut nukku ostma, vaid taaskasutusest leiab palju nukke, kellele uus elu anda.

Ehvert jagab nukke Facebookis. "Kuna huvilisi tekkis nii palju, siis ma hakkasin lõpuks tähestiku järjekorras andma," rääkis ta, kuidas ta valib lapsi, kellele nukud saadab.